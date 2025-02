O deputado Luizinho Goebel (Podemos) assumiu a presidência da Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia Legislativa para este segundo biênio da atual legislatura.

A definição das novas composições da Comissões Temáticas Permanentes aconteceu na tarde desta terça-feira, durante reunião no gabinete da presidência.

Além da Comissão de obras e serviços públicos, Goebel também vai participar como membro titular das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e organização administrativa, Fiscalização e controle, Educação e cultura, Agropecuária e Política Rural, Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável.

De acordo com Goebel, a participação dos deputados nas comissões é de fundamental importância para o desenvolvimento dos trabalhos em plenário, uma vez que são nas comissões que tramitam os projetos que posteriormente serão votados em plenário. “Nas comissões os deputados têm a oportunidade de analisar e ampliar o debate sobre os projetos que chegam do governo do estado, os projetos apresentados pelos deputados, os de iniciativa popular, de discutir ações importantes para a população, de discutir e apresentar as emendas ao orçamento do estado. É o coração do trabalho do legislador, por isso faço questão de participar da maioria das comissões possíveis”, disse Goebel.