Um morador de Vilhena foi alvo de uma tentativa de golpe imobiliário envolvendo a venda fraudulenta de seu imóvel. O corretor Maico Colombo Gomes explica como os criminosos atuam e orienta a população sobre como se proteger.

Na manhã desta quinta-feira, 05, em entrevista ao Extra de Rondônia, a vítima, identificada como I. O. L., relatou detalhes do ocorrido. Segundo ele, sua casa foi anunciada para venda no Facebook há cerca de 30 dias. Na semana passada, um homem entrou em contato afirmando estar adquirindo o imóvel para seu pai. Pouco depois, outra pessoa se passou pelo filho do suposto comprador, utilizando um tom de voz semelhante e números de telefone diferentes.

“Ele começou a apressar a negociação e disse que já havia vendido a casa para outra pessoa, que inclusive foi até o imóvel para verificar. No entanto, essa pessoa não sabia que o imóvel ainda estava sob minha posse”, relatou I. O.

A vítima explicou que o golpista pretendia vender o imóvel sem seu conhecimento e obter um adiantamento financeiro. “Ele solicitou fotos da documentação e do próprio imóvel, alegando urgência na transação”, disse. A fraude foi descoberta quando a irmã de I. O., que também buscava um imóvel, encontrou um anúncio suspeito oferecendo a mesma casa por um valor muito abaixo do mercado. “Ao confrontar o golpista, percebi que era um golpe e decidi tornar o caso público para alertar outras pessoas”, afirmou. Ele ainda deixou um alerta: “Se alguém demonstrar pressa na venda e solicitar pagamentos antes da assinatura de documentos ou da transferência da propriedade, desconfie”.

Para evitar que mais pessoas sejam vítimas desse tipo de crime, o corretor imobiliário Maico Colombo Gomes esteve presente na redação do Extra de Rondônia e explicou como os criminosos atuam. “Eles obtêm fotos e informações de imóveis em sites de imobiliárias e postam anúncios falsos no Facebook, oferecendo valores muito abaixo do mercado para atrair vítimas”, afirmou.

Maico também destacou outra estratégia utilizada pelos fraudadores: “Eles contratam um chaveiro, fingem ser os proprietários e alegam ter perdido a chave. O chaveiro, sem suspeitar, abre o imóvel e deixa a chave escondida. Posteriormente, o golpista informa ao interessado que está fora da cidade e que a chave está disponível para visitação”.

O corretor alertou sobre como o golpe se concretiza: “A vítima, acreditando estar negociando diretamente com o verdadeiro dono, realiza um pagamento antecipado. O dinheiro é transferido para a conta de um terceiro em outro estado, e o golpista desaparece. Quando a vítima percebe a fraude, os valores já foram sacados”.

Segundo Maico, casos semelhantes já ocorreram na sua imobiliária. “Registramos boletins de ocorrência e a Polícia Civil está investigando. Além disso, os chaveiros da cidade já estão atentos a esse tipo de golpe”, afirmou.

O corretor enfatizou que a melhor forma de evitar fraudes imobiliárias é procurar uma imobiliária confiável e desconfiar de ofertas muito abaixo do mercado. “Antes de concretizar qualquer transação, compareça à imobiliária, consulte um corretor credenciado e jamais realize pagamentos sem a assinatura de um contrato formal”, orientou.

Ele também alertou para a complexidade das investigações. “Os criminosos utilizam telefones de outros estados e evitam contato presencial, o que dificulta a identificação”, explicou. E finalizou com um conselho à população: “Sempre busquem um corretor registrado e tenham cautela com propostas que aparentam ser vantajosas demais. O barato pode sair muito caro”.