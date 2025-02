Na noite desta quinta-feira (6), uma ocorrência de roubo com ameaça de violência foi registrada no bairro São José, em Vilhena. Por volta das 20h, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a um incidente ocorrido na Avenida 15 de Novembro.

De acordo com o relato prestado à polícia, um menor que transitava pela Avenida 7 de Setembro portando um aparelho celular Samsung Galaxy, de cor lilás e com capa azul, foi abordado por um homem armado. O criminoso, que portava um objeto que aparentava ser uma pistola, ordenou de forma agressiva que o jovem entregasse o celular, ameaçando tirar-lhe a vida caso não o fizesse.

Temendo por sua integridade física, o adolescente atendeu à exigência, entregando o aparelho, e o assaltante evadiu-se do local tomando rumo ignorado. Após o ocorrido, o jovem dirigiu-se à residência de sua mãe, onde imediatamente relatou os fatos, levando-a a contatar a Polícia Militar.

A equipe policial presente no local prestou assistência à vítima e coletou informações preliminares sobre o roubo. Os dados foram repassados a outras viaturas em serviço, que realizarão diligências com o objetivo de localizar e identificar o autor do crime. As investigações continuam em andamento.