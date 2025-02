Na última edição do Diário Oficial do Poder Legislativo de Rondônia, foi oficializada a recondução de Arildo Lopes ao cargo de secretário-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero).

A decisão foi tomada pelo presidente da Casa, deputado Alex Redano (Republicanos), considerando a vasta experiência e a trajetória de mais de 27 anos de Arildo Lopes na instituição.

Uma carreira marcada pela experiência e compromisso

Ao longo de sua trajetória, Arildo Lopes desempenhou funções de destaque na Alero. Ele já ocupou cargos como chefe de gabinete do ex-deputado Edésio Marteli, assessor especial responsável pelas emendas parlamentares dos deputados estaduais durante a gestão de Neodi Oliveira, e secretário-geral em administrações anteriores, incluindo as de Hermínio Coelho, Maurão de Carvalho e Laerte Gomes e Marcelo Cruz. Além disso, também exerceu o cargo de ouvidor-geral na gestão de Alex Redano.

No início deste ano, Arildo Lopes assumiu a função de diretor financeiro do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran). Agora, após extensas discussões e análises, aceitou o desafio de retornar ao comando da Secretaria-Geral da Alero, mantendo-se também como diretor-geral na segunda gestão de Redano.

Influência e reconhecimento

Arildo Lopes é amplamente reconhecido por sua sólida rede de contatos com órgãos de grande relevância, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Além disso, sua relação próxima com a imprensa rondoniense destaca sua habilidade em lidar com os meios de comunicação e garantir a transparência das ações do Legislativo estadual.

Fortalecimento do Poder Legislativo

A recondução de Arildo Lopes como secretário-geral da Alero representa um passo estratégico para a continuidade dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Rondônia. Sob a liderança do presidente Alex Redano, a experiência e a competência de Lopes contribuirão significativamente para o fortalecimento da governança e a harmonia entre os poderes no estado.

Com essa decisão, o Poder Legislativo estadual reforça sua estrutura administrativa e reafirma seu compromisso com a eficiência, a transparência e o desenvolvimento institucional.