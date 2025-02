ACIA HOMENAGEIA SHIRLEY E GILBERTO MIRANDA Em Ariquemes, a ACIA – Associação Comercial e Industrial de Ariquemes homenageou o empreendedor casal GILBERTO e SHIRLEY DE OLIVEIRA MIRANDA pelos serviços prestados e anos dedicados ao crescimento e desenvolvimento da sociedade ariquemense e do comércio da região e do estado. O presidente ALESSANDRO DA SILVA da ACIA comandou a celebração de homenagem ao casal do GRUPO GILBERTO MIRANDA que desde sua origem evoluiu de uma simples oficina para se tornar uma das maiores redes de concessionárias de Rondônia, com mais de 10 unidades distribuídas pelas cidades de Ariquemes, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto do Oeste e Porto Velho, com as renomadas marcas da FIAT, CITROËN, FORD, GWM e PEUGEOT consolidando sua presença no mercado e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de cada região onde estão instaladas.

FAMÍLIA FELIZ COM SEU FASTBACK Em Cacoal, o casal VERÔNICA MEIRA e WELLISSON LUIZ COUTINHO gerente de PA do SICOOB FRONTEIRAS em Ministro Andreazza, recebeu com o filhinho HEITOR, seu lindo FIAT FASTBACK na concessionária PSV FIAT CACOAL do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

DYEGO e JULIANA Na confraternização de final de ano da concessionária PSV FIAT CACOAL registrei o casal JULIANA RESENDE BENILTES e DYEGO RAMON atencioso consultor de vendas na concessionária em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

ENCONTRO EM FESTA Em janeiro último, durante prestigiada festa de aniversário do casal Juscelino e Ana Claúdia Takahashi Bianchini no badalado Cacoal Selva Park em Cacoal/RO, estou entre as queridas amigas empresárias ELIANE GALINA, ZEZÉ POLIZELLO da Fazenda Esperança e Fazenda Capivara, sua filha KELLY POLIZELLO das lojas Contágio Joias e Óticas, MARCIA ROSALINO RIBEIRO da Cerâmica Rosalino e NOELI BRUM DEIRÓ.

CASA & DECORAÇÃO Em foto recente, registrei o empresário WENDER GARCIA sócio proprietária da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, com seus inúmeros e maravilhosos showrooms. Wender está em São Paulo/SP, onde participa da 39ª Edição da ABIMAD – Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta Decoração principal feira da América Latina que sempre surpreende e encanta profissionais do segmento com tendências, inovações e oportunidades únicas de negócios. O evento acontece no São Paulo Expo e tem encerramento amanhã, dia sete.

DIMARE CACOAL Em Cacoal/RO, chama a atenção os diversos showrooms da loja de móveis planejados da renomada marca DIMARE. Com todos os ambientes decorados pela tradicional, moderna e elegante CASA & DECORAÇÃO os clientes são atendidos por uma equipe capacitada formada por projetistas e decoradores, que desenvolvem os projetos conforme o pedido e sonho de cada um. Na foto registrei o empresário WESLEY GARCIA sócio proprietário da DIMARE CACOAL.

25 ANOS DO SICOOB FRONTEIRAS O SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 24 mil cooperados onde tem agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A cooperativa financeira que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, completou 25 ANOS de atividade. Na foto o diretor de negócios TIAGO ZANDONÁ e HEITOR GOMES coordenador de Comunicação, Marketing e Investimento Social.

ANIVERSÁRIO DE CLAUDEMIR BORGHI No próximo domingo, DIA 09, o renomado médico Otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI comemora mais um aniversário. Na foto com a bonita e querida esposa psicóloga ALINE SANTOS.

ANIVERSÁRIO DE NÉRIO BIANCHINI No próximo DIA 12, o empresário e pioneiro em Cacoal/RO, NÉRIO LOURENÇO BIANCHINI do badalado CACOAL SELVA PARK comemora mais um aniversário e festeja com a esposa VERA TRAVAIN BIANCHINI.