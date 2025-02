A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) empossou, na última segunda-feira (3), a nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, com destaque para a deputada Rosangela Donadon (União Brasil), que foi eleita para o cargo de 2ª Vice-presidente, assumindo uma posição estratégica de liderança no Legislativo estadual.

Com sua vasta experiência e trajetória política em Rondônia, a deputada Rosangela Donadon reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do estado e a representação genuína dos interesses da população. Como 2ª Vice-presidente, ela terá um papel essencial nas discussões políticas e na construção de soluções para os desafios enfrentados por Rondônia.

Durante a solenidade, a deputada Rosangela Donadon destacou: “Assumir o cargo de 2ª Vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia é uma honra e, ao mesmo tempo, um compromisso renovado com o nosso povo. Continuarei trabalhando incansavelmente para atender às necessidades da nossa população, buscando soluções práticas para os desafios do nosso estado. Meu trabalho sempre foi e continuará sendo voltado para o desenvolvimento social, econômico e a melhoria da qualidade de vida dos rondonienses. Estarei ao lado de meus colegas parlamentares, ouvindo a população e buscando, juntos, as melhores alternativas para o progresso de Rondônia. Acreditando sempre no poder da união, vamos seguir construindo um futuro mais justo e próspero para todos”, disse a deputada.

Com sua eleição, Rosangela Donadon reafirma seu compromisso com a representação da população e com a promoção de políticas públicas que atendam às necessidades de todos os rondonienses. Seu trabalho na Mesa Diretora será um reflexo de sua atuação contínua em prol do desenvolvimento social, econômico e político de Rondônia.