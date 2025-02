O deputado estadual Luizinho Goebele (Podemos), liberou um recurso de emenda Parlamentar, para construção de um barracão para atender a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, de Urupá/RO.

A emenda é uma reivindicação do vereador Wesley da Academia (Republicanos), o recurso já está na conta da prefeitura no montante de R$ 252 mil, para construção de um barracão para atender a Apae.

O recurso será de grande valia para a população, haja vista que a Apae trabalha com atendimento a crianças portadoras de necessidades especiais, auxiliando no seu desenvolvimento, independência e colaborando com a inserção dessas crianças no âmbito social.

O vereador Wesley, destaca que o recurso dessa emenda parlamentar do deputado Luizinho, vai ajudar diretamente os alunos, professores e familiares da Apae do município. “Agradecemos muito o empenho do deputado, que sempre nos ajuda a conquistar investimentos para nossa cidade. Trabalhamos sempre para melhorar essa instituição tão importante para nossa cidade”.

“A emenda liberada disponibilizada pelo parlamentar é de grande importância, pois fortalece os serviços oferecidos pela Apae nas áreas da saúde, educação e da assistência social”, concluiu o vereador.

É sabido que as escolas comuns não têm capacidade para atender este tipo de aluno, e que é necessário que haja os espaços da Apae para desenvolver atividades lúdicas e especificas para garantir o correto aprendizado.

“Essas famílias precisam de mais apoio sempre pelo belo trabalho que são desenvolvidos no interior de Rondônia. Para fortalecer mais essa causa, estamos destinando e já liberado essa emenda parlamentar”, disse o deputado.