Nesta quinta-feira (6), uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela médica do Posto de Saúde do Distrito de Nova Conquista, em Vilhena, para prestar assistência a uma idosa identificada como A., que necessita de acompanhamento constante devido a problemas de saúde e questões mentais.

A paciente, além de enfrentar dificuldades relacionadas à idade, já teria sido vítima de abusos e negligência, conforme relatos de profissionais da unidade de saúde. Segundo informações colhidas no local, há suspeitas de que a idosa tenha sido explorada sexualmente em troca de cigarros em bares da região. Além disso, agentes de saúde já a encontraram em condições precárias de higiene, sendo necessário higienizá-la para que pudesse receber atendimento médico adequado.

A mulher possui uma curadora legalmente nomeada, responsável pelo recebimento de seus benefícios e pelo seu acompanhamento. No entanto, a equipe policial entrou em contato com um antigo curador, que afirmou ter ingressado com uma ação cível transferindo essa responsabilidade para a filha da idosa. Ele declarou ainda que continua recebendo os benefícios da paciente, mas os repassa mensalmente à filha, apresentando extratos bancários e uma decisão judicial que confirma a transferência da curatela.

A guarnição tentou localizar a filha da idosa em sua residência no Distrito de Nova Conquista, mas foi informada de que ela estaria em Vilhena. Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada para que as autoridades competentes tomem as medidas judiciais cabíveis, garantindo a segurança e o bem-estar da idosa.