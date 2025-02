Na manhã desta quarta-feira (05/02), um grupo de alunos do 4º ano do ensino fundamental da escola municipal de Chupinguaia tomou uma iniciativa inesperada ao procurar diretamente o prefeito da cidade para apresentar um pedido especial.

Após conhecerem os professores que irão acompanhá-los durante o ano letivo de 2025, os estudantes decidiram solicitar que um dos docentes do ano anterior continuasse com a turma. O pedido foi baseado na qualidade do ensino do professor e na continuidade do conteúdo pedagógico.

Os alunos foram até o gabinete do prefeito, onde aguardaram a oportunidade de serem ouvidos. O gestor municipal recebeu o grupo e promoveu um diálogo produtivo, ouvindo suas percepções sobre a escola e suas expectativas para o futuro.

Durante a conversa, o prefeito afirmou que encaminharia a solicitação à Secretaria de Educação para avaliar a viabilidade da permanência do professor com a turma. Como incentivo, pediu que os estudantes se dedicassem aos estudos para garantir um futuro promissor.

A atitude dos alunos reflete o envolvimento da comunidade escolar e destaca a importância do diálogo entre estudantes e gestores na busca por melhorias na educação municipal.