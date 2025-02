Os torcedores do Vilhena Esporte Clube (VEC) já podem garantir seus ingressos antecipados para o confronto contra o Gazin Porto Velho, que acontece no próximo domingo, 9 de fevereiro.

A venda antecipada está sendo realizada na loja Vivestcalce, localizada na Avenida Tancredo Neves, 5721, bairro BNH. A organização do evento recomenda que os torcedores adquiram os ingressos com antecedência para evitar filas no dia da partida.

O duelo promete ser um grande desafio para o Lobo do Cerrado, que busca um bom desempenho na competição. A diretoria do clube conta com o apoio da torcida para incentivar a equipe rumo à vitória.

E tem novidade para os fãs do VEC! O EXTRA, em parceria com o clube, está sorteando 4 ingressos para o jogo. Para concorrer, basta responder nos comentários:

Qual foi o primeiro adversário do VEC na Copa do Brasil e em que ano?

Boa sorte! 🏆⚽🔥

O sorteio será realizado na tarde deste sábado (8), e divulgado aqui. Os nomes dos ganhadores serão encaminhados ao desportista Natalzinho, que entregará os ingressos no dia do jogo.