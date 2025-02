Indígena é conduzido à Delegacia de Polícia Civil após provocar acidente e ser flagrado dormindo no carro com sinais de embriaguez, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, na madrugada desta sexta-feira (7), uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento pela Avenida Paraná, nas proximidades da igreja Assembleia de Deus, foi abordada por um homem identificado apenas como J. Ele informou que seu veículo, estacionado em frente à residência, havia sido atingido por um veículo Gol por volta das 2h, enquanto o condutor do Gol permanecia dormindo no banco do motorista.

Ao averiguar a situação, os policiais encontraram o motorista, identificado como G., aparentemente embriagado, mas sem apresentar lesões. O veículo, que ainda estava ligado, foi imediatamente desligado para evitar danos maiores.

Com dificuldade, o condutor despertou e, em conversa com os policiais, afirmou ter ingerido bebidas alcoólicas recentemente.

Diante dos fatos, o motorista — que é indígena e não possuía habilitação — foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.