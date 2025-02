O cenário político do interior de Rondônia já tem especulações sobre o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), que pode estar considerando uma mudança para o Partido Progressista (PP).

A movimentação política do prefeito tem sido objeto de intensas discussões, especialmente após os eventos relacionados à abertura de uma unidade do Hospital do Amor em Vilhena.

Flori Cordeiro, conhecido por sua gestão como prefeito e seu passado como delegado da Polícia Federal, tem mantido uma relação estreita com a deputada federal Silvia Cristina, que recentemente deixou o PL para se filiar ao PP. Fontes próximas ao prefeito revelam que a relação entre Flori e Silvia se intensificou durante a instalação do centro de diagnósticos de câncer do Hospital do Amor, uma iniciativa que trouxe significativa atenção para a cidade de Vilhena.

Silvia Cristina, que tem ambições de concorrer ao Senado, é vista como uma figura com alta aceitação em Rondônia de acordo com pesquisas internas. Em um gesto de apoio, ela deixou o PP à disposição de Flori Cordeiro, sinalizando uma possível colaboração futura entre os dois políticos.

No entanto, a lealdade partidária de Flori para com o Podemos (PODE) é inegável. Ele tem demonstrado profundo respeito por Leo Moraes, presidente estadual do Podemos e atual prefeito de Porto Velho, quem considera seu padrinho político. Leo Moraes tem sido um aliado próximo, mas as recentes insatisfações expressas por Flori sobre o tratamento dado à Vilhena pelo governo estadual podem indicar um distanciamento.

O governo de Marcos Rocha, que parece contar com o apoio de Leo Moraes, tem sido alvo de críticas veladas de Flori, especialmente em relação ao desenvolvimento e atenção aos municípios do Cone Sul de Rondônia. Fontes afirmam que Flori tem expressado em particular seu descontentamento com a falta de investimentos e atenção do estado para sua região.

Esta situação pode levar a uma divisão ou realinhamento dentro do Podemos, especialmente no Cone Sul, onde a insatisfação com a direção política do estado poderia influenciar o apoio a candidatos e políticas futuras. A possível migração de Flori Cordeiro para o PP, junto com seu descontentamento, poderia ser um ponto fundamental na política regional, destacando o Sul do estado das pretensões do Podemos.