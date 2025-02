A Prefeitura de Pimenteiras realizou a entrega de materiais escolares para os alunos das escolas municipais Mundo Mágico e Paulo Freire.

Além dos kits individuais, cada sala de aula das unidades recebeu uma caixa literária, com livros voltados para incentivar a leitura e o aprendizado dos estudantes.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, incluindo a prefeita Valeria Garcia, o presidente da Câmara, vereador Armindo Leite, e a secretária de Educação, Rosana Souza. Também participaram do evento o chefe de gabinete Rodrigo Sordi, a secretária adjunta de Educação, Simone Cruz, o diretor dos ônibus escolares, Marcos Cavalcante, além do diretor da escola Mundo Mágico e do diretor da escola Paulo Freire, Wilson Albuquerque.

A iniciativa visa fortalecer a educação no município, garantindo que os alunos tenham acesso a materiais de qualidade e promovendo o hábito da leitura desde cedo. A entrega dos kits e das caixas literárias reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria do ensino na rede pública.

