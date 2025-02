O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, vereador Dr. Celso, anunciou a conquista de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para o município.

Os recursos foram garantidos durante sua viagem à capital, realizada com veículo particular, já que o seguro da SW4 oficial ainda não estava pronto.

Durante sua estadia, Dr. Celso buscou apoio para diversas áreas essenciais da cidade. Do montante obtido, R$ 1 milhão será destinado ao setor agrícola, com foco na construção de poços artesianos, beneficiando produtores rurais e comunidades que necessitam de melhor acesso à água. Esse valor foi obtido por meio da deputada Dra. Taíssa.

Para o esporte, foram assegurados R$ 150 mil, por meio do deputado Eyder Brasil, destinados à melhoria da infraestrutura esportiva no município. O chefe de gabinete do vereador, Hélio Neto, enfatizou que sua experiência técnica na área esportiva foi fundamental para a liberação desses recursos.

Na saúde, foram captados R$ 350 mil junto ao deputado estadual Ezequiel Neiva, voltados para a criação de um espaço adequado de descanso para enfermeiros, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais.

Além disso, outra conquista importante é o investimento na realização de procedimentos de cateterismo no Hospital Cooperar, no qual o convênio entre o município, o estado e o hospital deverá ser assinado em breve. Com isso, pacientes que antes precisavam se deslocar para outras cidades poderão realizar o tratamento em Vilhena, reduzindo custos e tempo de espera.

A iniciativa do vereador Dr. Celso reforça seu compromisso com o desenvolvimento do município e a busca por melhorias em diferentes setores.

O chefe de gabinete Hélio Neto destacou a importância da viagem e dos esforços realizados para garantir esses investimentos, ressaltando que a missão foi cumprida com dedicação e recursos próprios.