Neste domingo (9), a partir das 15h, a Biblioteca Comunitária Diversidade Amazônica se tornará um espaço de encontro, onde a oralidade e a leitura se entrelaçam em uma experiência compartilhada de conhecimento e identidade.

A roda de leitura, aberta a toda a comunidade, é parte do projeto “Cantinho de Saberes Diversidade Amazônica – Espaços Aconchegantes e Biblioteca Renovada” e reflete o compromisso da biblioteca com a memória, tradição e expressão coletiva da região.

“Essa é a nossa segunda roda de leitura. A primeira, na sexta-feira (7), foi um encontro potente, onde pessoas de diferentes trajetórias e saberes compartilharam sua relação com a literatura. Tivemos a presença do escritor vilhenense Nill Cruz, que declamou poesias e trouxe reflexões sobre sua prática literária”, destaca Andréia Machado, coordenadora do projeto.

Mais do que um evento, a iniciativa visa transformar a biblioteca em um espaço de pertencimento e fortalecimento dos laços sociais através da palavra escrita e falada. A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022), com o apoio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), viabilizou a ampliação do acervo com mais de 100 novos livros. Esse gesto ressoa com a busca pelo acesso ampliado ao conhecimento, compondo uma diversidade de gêneros, como literatura brasileira, romances e infantojuvenil. Todos os títulos estão disponíveis para empréstimo mediante um simples cadastro na biblioteca.

O projeto também investiu na reestruturação do espaço, criando um ambiente mais acolhedor e sensível às necessidades dos leitores de diferentes idades e trajetórias. “Acreditamos que a forma como nos relacionamos com os livros também passa pelo ambiente. Criar um espaço confortável e convidativo é valorizar o conhecimento e estimular o encontro entre as pessoas Este projeto é apoiado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022)”, enfatiza Andréia Machado.

A Biblioteca Comunitária Diversidade Amazônica reafirma, assim, seu compromisso não apenas com o incentivo à leitura, mas também com a valorização das narrativas locais, fortalecendo a identidade cultural da região.

A população de Vilhena está convidada a participar desse momento especial, que celebra a leitura como ferramenta de construção coletiva de saberes.

Sobre a Biblioteca Comunitária Diversidade Amazônica

Situada na Rua 10309, nº 4240, no Bairro Barão do Melgaço 3, em Vilhena (RO), a Biblioteca Comunitária Diversidade Amazônica é gerida pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA). Desde sua fundação, em 2015, tem se consolidado como um espaço de intercâmbio cultural e educacional, promovendo a leitura e o acesso ao conhecimento na região do Cone Sul de Rondônia. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (69) 9 8119-1055.