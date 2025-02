A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Vilhena recebeu, na manhã deste sábado (8), uma entrega de materiais essenciais para o atendimento dos pacientes.

O recurso foi garantido por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), no valor de R$ 300 mil, atendendo a solicitação da vereadora Rose Batista da Saúde (União Brasil), que tem se dedicado a melhorar as condições de saúde do município.

Entre os itens entregues, estão computadores, camas, colchões, televisores, cadeiras longarinas, cadeiras de tratamento e mesas, todos voltados para proporcionar mais conforto e eficiência no atendimento à população. Estes equipamentos são fundamentais para otimizar o atendimento na UPA, especialmente nas situações em que os pacientes se encontram em momentos de fragilidade.

Emenda contribui com reforço na Saúde para aprimorar o atendimento o atendimento à população (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

Para a vereadora Rose Batista da Saúde, a emenda chegou em boa hora para poder reforçar o atendimento prestado à população. “Agradeço essa emenda que hoje chega e é realmente uma realização, pois esses móveis vão atender a nossa população com dignidade e acolhimento. Precisamos buscar melhorias em todas as áreas, e oferecer dignidade no atendimento é essencial. As pessoas que buscam a unidade básica não o fazem à toa, mas porque realmente precisam de cuidado”, afirmou a vereadora Rose Batista da Saúde.

O prefeito Delegado Flori enalteceu o trabalho em conjunto pela saúde do município. “Nós pretendemos fazer as coisas com técnica, estratégia e ordem, para que as ações no município sigam no trilho certo. Isso passa pelo apoio de pessoas que querem ajudar, como a vereadora Rose, que com sua parceria com o deputado Ezequiel Neiva, tem viabilizado melhorias para nossa saúde. Este investimento de mais de R$ 300 mil também passa pelas mãos do Wiveslando Neiva que tem se preocupado em acelerar a papelada para que o equipamento possa chegar a saúde do nosso município”, destacou Flori.

Deputado Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva conheceram a estrutura da UPA 24h de Vilhena (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva se mostrou comprometido em continuar colaborando com o município de Vilhena. “Vamos continuar à disposição da vereadora Rose e do prefeito Delegado Flori, que abriram as portas para investimentos em Vilhena. A saúde municipal, que atende toda a demanda do Cone Sul, precisa desses recursos, e estou trabalhando para garantir que estas demandas possam chegara a quem mais precisa, que é a população”, afirmou Ezequiel Neiva.

Ao final, o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também comentou a importância da entrega: “É gratificante ver um investimento chegando para beneficiar não só os cidadãos de Vilhena, mas também da região do Cone Sul. Por meio do esforço da vereadora Rose, em parceria com o deputado Ezequiel Neiva, Vilhena se destaca pela qualidade de sua saúde, com um reforço significativo em sua estrutura e capacidade de atendimento. Isso garante mais conforto e qualidade no serviço oferecido e coloca a Upa de Vilhena como a melhor do estado de Rondônia”, encerrou Wiveslando.