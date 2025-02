A equipe Projeto Missões/Titanium está representando Vilhena no Campeonato Rondoniense de Futebol 40+, competição voltada para veteranos e que conta com a participação de 24 times de diversos municípios do estado.

O time vilhenense é formado por ex-atletas profissionais que atuaram no Vilhena Esporte Clube (VEC) e jogadores experientes da região.

O projeto é liderado pelo pastor Adelar e busca, além da competitividade esportiva, incentivar a prática do futebol entre jogadores veteranos, promovendo o espírito esportivo e a confraternização entre os participantes.

A estreia do Projeto Missões/Titanium em Vilhena acontece no dia 1º de março, quando a equipe enfrenta Pimenta Bueno. A partida será um marco para o time, que busca fazer bonito diante da torcida local e avançar na competição estadual.

O Campeonato Rondoniense 40+ tem se consolidado como um dos principais torneios de veteranos do estado, reunindo equipes tradicionais e promovendo o futebol entre jogadores acima dos 40 anos.

Com um elenco experiente e reforçado por ex-atletas do VEC, o Projeto Missões/Titanium entra no torneio com grandes expectativas. Além do desempenho esportivo, a equipe também representa a força do futebol vilhenense e a importância da modalidade na cidade.

A torcida local pode acompanhar de perto essa trajetória e apoiar o time na competição estadual. Mais informações sobre os próximos jogos e desempenho da equipe serão divulgadas ao longo do campeonato.