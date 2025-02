O Corpo de Bombeiros de Vilhena notificou a administração do Parque de Exposições Ovídio Miranda devido a graves problemas estruturais e de segurança na arena de eventos.

A informação foi confirmada pelo capitão Antônio Bueno Tomaz, que, mesmo de férias, atendeu à reportagem do Extra de Rondônia. Segundo ele, a notificação já havia sido emitida anteriormente, mas as irregularidades persistem, podendo comprometer a realização de eventos no local.

De acordo com o capitão, a arquibancada da arena apresenta desgaste acentuado, com trincas, infiltrações e deterioração dos assentos. A estrutura metálica que dá acesso aos camarotes e ao palco também está comprometida pela corrosão, aumentando os riscos para o público.

Além disso, os camarotes, localizados sobre a arquibancada, são pesados e exigem uma base sólida. O desgaste da estrutura levanta dúvidas sobre a resistência do local, que há anos sofre com a ação do tempo.

Outro problema apontado é a ausência de um sistema adequado de combate a incêndios. Segundo Tomaz, a arena já registrou ocorrências de fogo no passado, especialmente nas cozinhas da área superior, e necessita de um sistema de hidrantes tanto para a parte inferior quanto para a superior.

A notificação do Corpo de Bombeiros também exige a instalação de sinalização de emergência, luminárias e saídas de evacuação adequadas. Além disso, a equipe técnica recomendou a elaboração de um novo laudo estrutural e elétrico, uma vez que o projeto anterior não reflete mais a realidade do local devido às diversas modificações ocorridas ao longo dos anos.

O capitão destacou que, até que todas as correções sejam implementadas, a arena não poderá sediar novos eventos. Isso inclui o show da dupla Maiara e Maraisa, previsto para este mês, que poderá ser adiado caso as exigências não sejam atendidas.

A administração do espaço foi orientada a apresentar um novo projeto de segurança, garantindo que todas as normas sejam cumpridas antes da liberação para eventos futuros.