A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena recebeu, neste sábado (08), um lote de móveis importantes que beneficiarão os usuários do sistema e os colaboradores em plantão, como médicos e enfermeiros.

O recurso de R$ 300 mil foi destinado à aquisição desses móveis por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva, que compareceu à entrega do benefício.

Na solenidade, que contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, Wagner Borges, dos vereadores Silvano e Rose da Saúde, de médicos e de dirigentes da Santa Casa de Chavantes, o prefeito Flori Cordeiro ressaltou não apenas a importância do recurso, mas também a preocupação que alguns deputados têm demonstrado com Vilhena, garantindo emendas que têm contribuído para manter o sistema de saúde no município. Ainda, ele anunciou, em primeira mão, um recurso de R$ 800 mil, que em breve será utilizado para a reforma total da UPA.

No saguão de entrada da unidade, foram substituídas todas as longarinas (cadeiras interligadas) que atendem a população em espera. Além disso, os computadores da recepção foram renovados, proporcionando maior agilidade no atendimento aos pacientes.

Foram adquiridas poltronas para oferecer maior conforto aos pacientes durante a coleta de sangue e aos acompanhantes de pacientes internados. Também foram comprados camas e armários para o setor de repouso dos colaboradores em plantão, além de mesas, cadeiras para o setor administrativo, TVs e geladeira.