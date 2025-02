Na última semana, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) e o vereador Jander Rocha (PODE) estiveram em agenda com a primeira-dama do estado e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha.

O encontro teve como objetivo discutir pautas ligadas à área social e buscar novos investimentos para Vilhena e região.

Durante a reunião, Cássio Gois reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento social, colocando seu mandato à disposição para fortalecer as políticas públicas nos municípios. O deputado destacou a importância da parceria entre o estado e as cidades para garantir avanços importantes na assistência social, área que considera uma bandeira em sua atuação parlamentar.

Já o vereador Jander Rocha, reforçou a necessidade de investimentos e políticas públicas que atendam às necessidades das comunidades mais vulneráveis de Vilhena. “Estamos trabalhando para garantir que Vilhena receba os recursos e projetos necessários para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Essa parceria com o deputado Cássio Gois e a primeira-dama Luana Rocha é fundamental para alcançarmos esses objetivos”, afirmou Jander.

A primeira-dama Luana Rocha, por sua vez, destacou a importância do trabalho em conjunto entre estado e municípios. “Estamos unidos em prol de um objetivo comum: garantir que as políticas de assistência social cheguem a quem mais precisa”, disse.

A agenda, segundo Gois, reforça o compromisso do seu mandato com o desenvolvimento social. “Com investimentos e parcerias estratégicas, seguimos transformando a realidade dos municípios, especialmente na área social, impactando diretamente a vida das pessoas”, finalizou o parlamentar.