O Prefeito do Município de Corumbiara Leandro Teixeira Vieira (Leandro da Saúde), recebeu o Selo Ouro do Compromisso Nacional com a Alfabetização 2024, por meio do Ministério da Educação (MEC), em reconhecimento aos avanços nas ações de alfabetização.

O município atingiu a pontuação máxima (100 pontos) nos critérios avaliados.

Entre os vinte critérios analisados, destacam-se:

A formação continuada de professores e gestores escolares;

Projetos voltados à recomposição de aprendizagem;

Participação e desempenho nas avaliações externas;

Iniciativas de incentivo à leitura;

Políticas de alfabetização, entre outros.

A premiação reconhece o trabalho desenvolvido pelo Prefeito Leandro Teixeira Vieira (Leandro da Saúde), por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, que implementou ações efetivas nas escolas por meio dos professores, contribuindo para a alfabetização das crianças e celebrando a evolução alcançada ao longo do ano.