A família de Leonardo Mendes Santos, de apenas 4 anos, enfrenta dificuldades para custear o retorno a Vilhena após dois anos de tratamento no Hospital de Câncer de Barretos. Léo venceu uma batalha intensa contra um tumor de Wilms, um tipo raro de câncer que afeta os rins, sendo mais comum em crianças pequenas. Apesar da vitória, sua recuperação ainda exige acompanhamento médico e o uso contínuo de medicamentos.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Miriam Meira Santos, mãe de Léo, contou sobre os desafios enfrentados ao longo dos dois anos em Barretos, onde o filho recebeu tratamento especializado. “Diagnosticado com câncer aos dois anos, Léo passou por um longo e desafiador tratamento, incluindo cinco cirurgias, entre elas, a remoção de um rim e parte do pulmão, além de 62 sessões de quimioterapia e 20 de radioterapia. Sua história é um exemplo de força e esperança. Embora não tenhamos morado no hospital, ficamos em um alojamento na cidade para garantir que ele recebesse todos os cuidados necessários. Foram anos de luta, com momentos de dor, mas também de superação”, relatou.

Durante esse período, Miriam precisou deixar em Vilhena seus outros dois filhos, uma adolescente de 15 anos e um menino de 8. “Estivemos longe da família, mantendo contato apenas por chamadas de vídeo. Foi angustiante, mas estar aqui era essencial para salvar meu filho. O câncer é um adversário difícil, mas a fé sempre foi maior. Deus esteve à frente, guiando os médicos e nos fortalecendo”, declarou.

Agora, com a fase mais intensa do tratamento concluída, Léo pode finalmente voltar para casa. “Ter a bênção de levar meu filho de volta, vivo, para rever nossa família, é um verdadeiro milagre”, disse Miriam. No entanto, os custos com a viagem de retorno a Vilhena são um grande desafio financeiro.

Diante disso, a família pede apoio para custear a viagem de volta. Doações podem ser feitas via PIX: 79849164204 (Miriam Meira Santos). Além da ajuda financeira, a mãe de Léo destaca que orações e mensagens de apoio são igualmente bem-vindas.