O assassinato de Cleiton Dias Saquete, de 40 anos, ocorrido na noite deste domingo, 9 de fevereiro, em Vilhena, foi registrado em vídeo por populares.

As imagens mostram o assassino em pé ao lado da vítima, que já está caída no chão e ferida. Em seguida, o autor efetua mais um disparo.

Após os tiros, o suspeito, que, segundo informações, tem histórico de violência e passagens pela polícia, sobe em uma motocicleta de cor vermelha e foge em direção à Linha 135.

Informações preliminares apontam que a vítima que trabalhava como pedreiro havia negociado um carro com o autor em troca de uma motocicleta. No entanto, o veículo apresentava problemas no motor, o que teria gerado o desentendimento e culminado no assassinato.

O Extra de Rondônia não irá publicar o vídeo da execução por conter cenas forte. Apenas o vídeo da fuga do autor.