O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), solicitou ao Governo do Estado, por meio de ofício, a destinação de duas grandes niveladoras para atender os pequenos agricultores do município de Pimenteiras do Oeste.

A demanda, apresentada pela Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste reflete a necessidade urgente de equipamentos agrícolas que garantam um solo nivelado e adequado para o plantio, proporcionando um melhor acabamento no preparo da terra.

“Sabemos da importância de investir na agricultura, especialmente em municípios onde os pequenos produtores são a base econômica. Esses implementos são fundamentais para melhorar a qualidade do solo e, consequentemente, a produtividade agrícola”, destacou Alex Redano.

O parlamentar reforçou seu compromisso com o setor agrícola e acredita que essa solicitação terá um impacto positivo no fortalecimento da economia rural de Pimenteiras do Oeste. “Estamos confiantes de que o governo será sensível a essa necessidade, garantindo o desenvolvimento sustentável da agricultura local”, acrescentou.

A expectativa agora é que o pleito seja atendido, beneficiando diretamente os agricultores da região e impulsionando o crescimento da produção agrícola no município.