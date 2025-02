A deputada federal Sílvia Cristina percorreu no final de semana os distritos de Porto Velho, onde participou de reuniões com a comunidade, além de prestigiar a Feira do Agronegócio de Nova Mamoré e a realização do Motocross em Guajará-Mirim.

“Tenho pautado o meu trabalho ouvindo as demandas apontadas pelas lideranças e a população dos municípios. Afinal, é nos municípios onde as pessoas residem e precisam que os benefícios cheguem. Por isso, tenho atuado em parceria com as prefeituras e levado a nossa contribuição aos 52 municípios, contemplando o morador da cidade e do campo”, destacou a deputada.

Em Nova Mamoré e Guajará-Mirim, ela estava acompanhada do deputado estadual Lucas Torres. O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro, recepcionou a parlamentar, que prestigiou a Feira do Agronegócio do município. Sílvia Cristina também se reuniu com o vereador Irmão Jó.

Em Guajará-Mirim, a deputada foi recebida pelo prefeito Netinho e sua equipe, para prestigiar a realização do Motocross.

Distritos

No sábado (08), a deputada esteve ainda no distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho, onde se reuniu com a Marta, presidente da Associação de Moradores de União Bandeirantes. A parlamentar se reuniu ainda com a diretoria do Observatório Mães de Autistas. No distrito de Extrema, ela participou da Festa da Colheita da Castanha.