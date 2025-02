Na manhã desta segunda-feira (10), uma ação integrada entre a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil resultou na apreensão de 29 kg de droga semelhante à cocaína no município de Cujubim/RO.

O entorpecente estava escondido dentro de um veículo que saiu de Porto Velho e tinha como destino final a cidade de Guatá/MT. Um homem foi preso.

A Polícia Militar de Cujubim foi informada pela PRF sobre a possível passagem de um veículo modelo Fox pela RO-205, transportando drogas para Machadinho. Diante da informação, uma guarnição da PM, com o apoio de uma equipe da Polícia Civil, posicionou-se na entrada da cidade e montou uma barreira. O veículo suspeito foi abordado, mas, devido ao trânsito intenso na região e visando garantir a segurança da abordagem, o carro e o motorista foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) do município.

Durante a revista inicial, foram encontrados quatro tabletes de substância semelhante à cocaína escondidos na parte interna do painel dianteiro do veículo. Enquanto os policiais militares iniciavam o registro da ocorrência, agentes da PRF chegaram ao local com ferramentas especializadas e desmontaram partes do carro, localizando mais 36 tabletes da mesma substância, escondidos dentro das caixas de ar e nas laterais inferiores do automóvel.

Ao todo, os 40 tabletes apreendidos totalizaram 29 kg (vinte e nove quilos) de cocaína. O condutor do veículo, um homem de 28 anos e morador de Porto Velho, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele relatou que pegou a droga na capital e a entregaria em Guatá, no estado do Mato Grosso, mas não revelou quem lhe entregou nem quem receberia a carga.

Diante do flagrante, o suspeito e a droga apreendida foram encaminhados à Unisp de Ariquemes para as providências cabíveis.