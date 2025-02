Como está o ânimo dos empresários brasileiros neste início de 2025? Diante da atual conjuntura econômica e política (conturbada e preocupante), creio que a maioria deles está apreensiva com a falta de perspectivas e de opções, para o incremento de seus negócios.

Existe uma empresa francesa (Decathon), a qual comercializa artigos esportivos, que opera em 70 países e possui 1.700 lojas. A filial brasileira localizada em Florianópolis, recebe de 4 a 5 mil clientes por dia; 90 % deles são turistas argentinos. Ela faz a reposição de produtos 6 dias por semana (repito: 6 dias por semana); é a que mais vende e lucra em todo o mundo! (Exame Agora).

A manchete da imprensa diz que “os argentinos esvaziam diariamente a Decathon de Florianópolis”. Como explicar esse fenômeno? Como extrair lições dessa impressionante performance empresarial? Como aplicar essas lições às nossas organizações?

Imagino a visão, postura e o pragmatismo de seus diretores; a precisão e eficiência de seus controles internos; a agilidade e eficácia dos funcionários; a integração perfeita de seus departamentos internos; a praticidade em aproveitar o momento favorável; as vantagens cambiais; e a vinda de tantos turistas…

O comércio é a atividade que movimenta produtos com uma finalidade lucrativa. Ele é uma poderosa e agressiva força econômica, que cria mercados, capaz de produzir ganhos e/ou vantagens para ambas as partes. No comércio trocamos dinheiro por produtos ou serviços.

Os turistas vieram ao Brasil, muitos deles com suas famílias, para curtir o verão e as praias. De repente e influenciados pelos preços baixos, fizeram com que uma parte maior de seus orçamentos fossem transferidos para a aquisição de produtos.

Essas pessoas estão pensando em melhorar sua qualidade de vida; em aprimorar sua imagem pessoal; em vestir-se adequadamente; em investir em atividades físicas; em ter prazer na vida como ela é. Não deixe escapar as oportunidades; usufrua, juntamente de sua família, das coisas boas e de um merecido lazer anual.

Hoje é o tempo de confiar mais em Deus; de cultivar a ética, a verdade e a justiça; porque são valores universais, permanentes e divinos. É errado se voltar contra eles! Já vencemos a pandemia; desastres climáticos e outros desafios. Convido o amigo/a leitor/a a ter uma visão otimista de nosso futuro; a acreditar que pela fé, capacitação profissional e trabalho, nossos problemas serão resolvidos. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.