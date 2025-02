O município de Colorado do Oeste foi reconhecido nacionalmente pelos avanços na educação e recebeu o Selo Ouro do Compromisso com a Alfabetização 2024, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

O reconhecimento destaca o empenho da gestão municipal na implementação de políticas voltadas à alfabetização, resultando na pontuação máxima de 100 pontos nos critérios avaliados.

A certificação leva em conta diversas iniciativas e estratégias adotadas pelos municípios para garantir o aprendizado na idade certa. Em Colorado do Oeste, os principais fatores que contribuíram para a conquista do Selo Ouro foram:

Formação continuada de professores e gestores escolares;

Projetos de recomposição da aprendizagem;

Participação e desempenho nas avaliações externas;

Iniciativas de incentivo à leitura;

Políticas voltadas à alfabetização e melhoria do ensino.

O prefeito Edmilson Rodrigues de Almeida (Edinho da Rádio) destacou que o prêmio é fruto do trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Educação e de todos os servidores da área.

“Este resultado é um reflexo do esforço, dedicação e compromisso de todos os envolvidos em transformar a vida dos nossos alunos por meio da alfabetização”, ressaltou o gestor.

A conquista do Selo Ouro posiciona Colorado do Oeste entre os municípios que mais investem na qualidade do ensino, reafirmando o compromisso com a educação e o futuro das crianças.