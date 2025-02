A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou duas indicações para melhorar a segurança em áreas vulneráveis do distrito de União, em Porto Velho.

A primeira propõe o reforço no policiamento ostensivo na Vila Petrópolis, localizada após o distrito de União Bandeirantes, e a segunda, na Linha F, também em no distrito, devido ao aumento de ocorrências de violência e criminalidade na região.

De acordo com a deputada, a Vila Petrópolis enfrenta desafios específicos por estar mais distante dos centros urbanos e por contar com uma presença policial irregular, especialmente à noite e nos finais de semana, o que tem gerado grande insegurança entre os moradores. “A Vila Petrópolis precisa de mais atenção. O reforço no policiamento é fundamental para garantir que as famílias possam viver com mais tranquilidade e sem o medo constante da violência”, afirmou Dra. Taíssa.

A deputada também destacou a situação alarmante na Linha F, onde os moradores têm enfrentado um aumento na criminalidade. A falta de policiamento constante tem contribuído para a vulnerabilidade da região, afetando a segurança e o bem-estar da população.

“A falta de segurança desmotiva investimentos e pode até forçar moradores a deixarem a região, prejudicando a economia local. Por isso, é crucial intensificar o policiamento para proteger as vidas e garantir o desenvolvimento sustentável da Vila Petrópolis e Linha F”, destacou a deputada.