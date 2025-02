A Associação de Ensino, Capacitação e Assistência Social Prepararte, de Rolim de Moura, já recebeu na conta bancária o repasse de R$ 340 mil garantido pela emenda da deputada estadual Rosângela Donadon (União Brasil).

O recurso foi empenhado e transferido pelo Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) e será utilizado para a construção do bloco Museu de Música e Artes do Complexo Educacional, Cultural e Assistencial da instituição.

A ordem bancária, registrada sob o número 2025OB000693, confirma o depósito na conta da Prepararte, que é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida como utilidade pública estadual e federal. O recurso possibilitará a continuidade das obras no terreno próprio da associação, ampliando a oferta de ensino de música e artes, capacitação profissional e assistência social para crianças, adolescentes, jovens e famílias da região.

Atualmente, a Prepararte atende anualmente cerca de 280 crianças e adolescentes, além de oferecer formação para aproximadamente 140 jovens em cursos como informática e outras capacitações profissionais. A instituição também presta assistência a cerca de 100 famílias, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento social e educacional da população de Rolim de Moura e municípios vizinhos.

A deputada Rosângela Donadon destacou a importância desse investimento para a cultura e a educação na região. “A Prepararte realiza um trabalho fundamental, e garantir esse recurso significa contribuir diretamente com a formação e o futuro de crianças e jovens. O Museu de Música e Artes será um espaço de aprendizado e preservação da memória cultural de Rolim de Moura, além de fomentar o turismo e a valorização dos artistas locais”, afirmou a parlamentar.

O projeto do Complexo da Prepararte já está em andamento, e a construção do novo bloco será realizada com infraestrutura sustentável, incluindo o uso de energia renovável, reaproveitamento de águas pluviais e acessibilidade universal. Com essa nova etapa, a associação espera expandir ainda mais suas atividades, proporcionando um ambiente adequado para o ensino da música e das artes, bem como oportunidades de capacitação para a juventude.

A deputada Rosângela Donadon ressaltou que a destinação desse recurso reforça seu compromisso com a educação e cultura no estado. “Nosso objetivo é apoiar projetos que transformam vidas e promovem oportunidades. O Museu de Música e Artes da Prepararte será um marco importante para Rolim de Moura, fortalecendo a cultura local e oferecendo novas perspectivas para a juventude”, destacou a deputada.

Munícipes de Rolim de Moura têm demonstrado gratidão e satisfação com os trabalhos realizados pela deputada no município. O reconhecimento vem do impacto positivo das ações e investimentos destinados à cidade, fortalecendo a educação, cultura e infraestrutura local.

Com a garantia do recurso já depositado, a expectativa agora é que as obras avancem rapidamente, consolidando a Prepararte como um dos principais polos culturais e educacionais de Rolim de Moura. O compromisso da instituição em oferecer um ensino de qualidade e assistência social reforça a importância do apoio do poder público para o desenvolvimento sustentável da região.

A ordem bancária referente ao repasse está anexada a esta matéria para comprovação do pagamento e transparência do processo.