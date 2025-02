O deputado estadual Eyder Brasil (PL) está em Cascavel, Paraná, para participar da 37ª edição do Show Rural Coopavel 2025, considerado um dos maiores e mais importantes eventos do setor agropecuário no Brasil.

A feira, que acontece até o dia 14 de fevereiro, reúne expositores, especialistas e empresas de todo o mundo, apresentando as mais recentes inovações tecnológicas aplicadas à agricultura e pecuária.

“Aproveitei esta oportunidade para conhecer de perto as soluções tecnológicas que estão revolucionando o agro em todo o mundo. Como representante de Rondônia e membro da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, é meu papel trazer essas novidades para o nosso estado, fortalecendo o agronegócio local e buscando mais competitividade para nossos produtores rurais”, afirmou o deputado Eyder Brasil.

Com mais de 600 expositores e 720 mil metros quadrados dedicados ao evento, o Show Rural Coopavel 2025 oferece uma vitrine de tecnologias de ponta, abrangendo desde sistemas de irrigação de última geração até soluções para a pecuária sustentável e a agricultura de precisão. O objetivo do evento é apresentar inovações que aumentem a produtividade, promovam a sustentabilidade e melhorem a rentabilidade dos produtores rurais.

O deputado destacou a importância de levar essas inovações para Rondônia, visando modernizar o setor e proporcionar mais oportunidades aos produtores do estado. “Vamos trabalhar para trazer as melhores tecnologias para o nosso agro, para que Rondônia continue crescendo e se fortalecendo como um dos maiores polos do agronegócio do país”, concluiu Eyder Brasil.