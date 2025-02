Após o relato do morador Rogério, do bairro Cristo Rei, sobre a negativa de rematrícula de seu filho de 14 anos no Colégio Cívico-Militar Almirante Tamandaré, a direção da instituição emitiu um comunicado oficial explicando a situação.

Procurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o diretor Valmir Farias Junior, esclareceu que o colégio está passando por um processo de reordenamento escolar desde 2024. O objetivo dessa medida é transferir gradualmente o Ensino Fundamental II, 6º ao 9º ano, para a rede estadual, enquanto a escola manterá exclusivamente o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental I, 1º ao 5º ano.

De acordo com o comunicado, a transição foi planejada e comunicada previamente às famílias. Em 2024, as turmas de 8º e 9º anos foram encerradas e, em 2025, será a vez das turmas de 6º e 7º anos. A direção reforça que os responsáveis foram informados sobre o processo por meio de reuniões e comunicados oficiais.

“Compreendemos que a situação possa ter causado surpresa para algumas famílias, especialmente para aquelas que, por algum motivo, não puderam comparecer às reuniões ou acompanhar as informações repassadas. No entanto, é fundamental reforçar que a presença ativa dos responsáveis na escola é essencial para evitar contratempos como este”, destacou a direção.

O comunicado também enfatiza que a mudança não se trata de casos isolados, mas envolve aproximadamente 480 alunos da comunidade escolar. A direção reafirma o compromisso com a transparência e a qualidade do ensino, ressaltando a importância da participação familiar no acompanhamento da vida escolar dos estudantes.