O Brasil exportou 209.192 toneladas de carne bovina em janeiro, gerando uma receita de US$ 1,002 bilhão, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) com base no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O resultado é o melhor para o mês desde o início da série histórica.

O volume embarcado cresceu 2% em relação a janeiro de 2024, enquanto a receita avançou 11,4%, impulsionada pelo aumento de 9,4% no preço médio da carne bovina, que registrou o maior patamar desde junho de 2023.

Principais destinos da carne bovina brasileira

A China manteve a liderança entre os importadores, com 92.797 toneladas adquiridas e receita de US$ 452 milhões. No entanto, houve queda nos embarques em relação a janeiro do ano passado e a dezembro de 2024.

Os Estados Unidos, segundo maior mercado, compraram 18.974 toneladas, movimentando US$ 106,6 milhões – uma retração de 8,5% na comparação anual.

Já a União Europeia registrou um crescimento expressivo de 82,6% em relação a dezembro, atingindo 9.270 toneladas e US$ 69,7 milhões em faturamento. A Argélia também se destacou, com alta de 204% no volume importado, totalizando 8.059 toneladas e receita de US$ 42,9 milhões.

“Os Estados Unidos iniciaram o ano com estoques internos elevados, o que reduziu a demanda por importações. No caso da União Europeia, o aumento das compras reflete a reposição de estoques e a competitividade do produto brasileiro”, explicou o presidente da Abiec, Roberto Perosa.