Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, a Rádio Patrulha da Polícia Militar da área central de Vilhena foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e possível descumprimento de ordem judicial em uma residência na Rua 349 A, no bairro Vila Operária.

Ao chegar ao local, a equipe policial flagrou o suspeito agredindo a vítima dentro do imóvel, empurrando-a contra a parede e imobilizando seus braços. Imediatamente, os militares intervieram para impedir que a agressão continuasse.

O homem acatou as ordens dos policiais e se entregou. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado, apenas um aparelho celular.

A vítima relatou aos policiais que manteve um relacionamento de pouco mais de um ano com o agressor, mas decidiu terminar a relação por motivos pessoais. No entanto, o homem não aceitou a separação e passou a persegui-la com ligações insistentes, mensagens via WhatsApp, visitas inesperadas e até invasões à sua residência. Diante da situação, a vítima solicitou e obteve uma medida protetiva concedida pelo juiz plantonista.

Durante a abordagem, os policiais consultaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e constataram que o suspeito estava foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena. Questionado, ele confirmou saber da existência da medida protetiva, mas alegou desconhecer que estava foragido do sistema prisional.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Após exame de corpo de delito, ele foi conduzido ao presídio.