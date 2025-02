A Sicoob Credisul deu o pontapé inicial na rodada de Pré-Assembleias 2025 na segunda-feira, 10 de fevereiro, em Cabixi (RO).

O encontro reuniu cooperados para a apresentação dos resultados do ano de 2024, destacando o crescimento da cooperativa, os impactos sociais e as perspectivas para esse ano.

Com um desempenho sólido ao longo de 2024, a Sicoob Credisul fechou o ano com mais de 123 mil cooperados e 47 agências distribuídas nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas. Os ativos da cooperativa atingiram R$ 8,6 bilhões, com R$ 232 milhões em sobras. Desde sua fundação, em 2000, a Sicoob Credisul já acumula R$ 1,4 bilhão em resultados, reforçando sua atuação no fortalecimento da economia regional.

PROJETOS QUE FAZEM A DIFERENÇA

Além dos números expressivos, a cooperativa reafirmou seu compromisso com a responsabilidade social. Em 2024, mais de 17,8 mil pessoas foram beneficiadas por programas de educação financeira. Entre os projetos de destaque está o Sicoob Sabor, que incentiva a gastronomia e a economia regional, e o Plantar o Futuro, que iniciou a implantação de um “escritório verde” para restaurar a mata ciliar do Rio Guaporé, devastada por incêndios. A iniciativa prevê o plantio de mais de 100 mil árvores nativas do bioma amazônico.

O projeto Somos Todos Guaporé retirou 2,5 toneladas de resíduos dos acampamentos de pesca, enquanto o Caminhos da Cooperação levou sessões de cinema, experiências de realidade virtual e atividades interativas sobre educação financeira para diversas cidades, marcando os 25 anos da cooperativa.

No campo da inovação, o Hubee, hub de tecnologia da Sicoob Credisul em parceria com a Favoo, seguiu como referência, lançando o MBI em Inovação e Tecnologia pelo Hubee Academy e promovendo o Bee Hackathon, que desafia participantes a criar uma solução inovadora para centralizar informações estratégicas sobre Vilhena (RO). Mais detalhes podem ser encontrados em hubee.tech e nas redes sociais @hubee.coop.

O Sicoob Saúde impactou mais de 16 mil participantes com o Passeio Ciclístico pelo Dia Mundial do Coração. Além disso, a entrega do Hospital Cooperar, o reconhecimento no prêmio nacional ProsperaCoop com o projeto Expressão Mamaindê e a inauguração da agência especializada em investimentos, a Credisul Experience, reforçaram o compromisso da cooperativa com a saúde e o bem-estar.

No setor agro, a cooperativa rebatizou sua feira de negócios para Sicoob Agroshow, consolidando um espaço para inovação no agronegócio. Já o Plantando Chuva, projeto voltado à sustentabilidade hídrica, econômica e social, seguiu transformando a realidade de produtores do Cone Sul de Rondônia com a construção de barraginhas para captação e armazenamento de água da chuva.

PRÓXIMOS ENCONTROS

As Pré-Assembleias seguem acontecendo em diferentes municípios, proporcionando aos cooperados a oportunidade de acompanhar os avanços da cooperativa e contribuir com o futuro. O cronograma completo está disponível nos canais oficiais da Sicoob Credisul.