Na manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro, um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um entregador de autopeças ferido em Cerejeiras.

A colisão ocorreu em uma das vias movimentadas da cidade, mobilizando uma equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito. Com o impacto, o entregador caiu no asfalto e sofreu ferimentos, sendo prontamente socorrido ao hospital.

