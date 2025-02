Uma câmera de segurança registrou, na tarde desta quarta-feira (12), um acidente envolvendo duas motocicletas próximo ao cruzamento da Avenida Jô Sato (BR-174) com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com testemunhas, a condutora de uma motoneta seguia em direção ao aeroporto sem capacete e segurando uma latinha em uma das mãos. Ao tentar acessar a via, colidiu frontalmente com outra motocicleta que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, ambos os condutores caíram. A mulher sofreu ferimentos no rosto, permaneceu no chão por alguns instantes, mas depois se levantou e deixou o local, abandonando um homem que estava na garupa e ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

>>>Vídeo abaixo: