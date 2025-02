Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (12) na BR-435, entre Vilhena e Colorado do Oeste, deixou duas pessoas feridas.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o motorista de um VW SpaceFox (táxi), com placas de Cerejeiras, trafegava pela rodovia quando um caminhão, ao tentar desviar de um buraco na pista, colidiu contra a lateral esquerda do veículo.

Com o impacto, dois passageiros sofreram ferimentos e foram socorridos por uma ambulância que passava pelo local no momento do acidente. Eles foram encaminhados ao hospital de Colorado do Oeste.

O taxista informou que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas a equipe demorou várias horas para chegar ao local e registrar a ocorrência.