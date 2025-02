A deputada federal Sílvia Cristina recebeu nesta terça-feira (11), em seu gabinete em Brasília, diversos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diversos municípios.

Ela se reuniu também o deputado estadual Pedro Fernandes e com outras lideranças e representantes de entidades.

“Nosso gabinete está sempre de portas abertas para os prefeitos, vices e vereadores, além da sociedade em geral. O mandato é de Rondônia e eu estou a serviço dos municípios e da nossa gente aqui em Brasília”, relatou a parlamentar.

Diversos prefeitos e vereadores aproveitaram para apresentar alguns pedidos, em nome da população dos seus municípios.

Foi um dia alegre, onde discutimos muitas ações em parceria com os municípios e com certeza vem coisa boa, em breve!

O prefeito de Parecis, Marcondes Carvalho, aproveitou para agradecer pela destinação de recursos ao município. “Já foi dada a ordem de serviço para a construção da creche, obra que a deputada Sílvia Cristina destinou R$ 1 milhão. E também solicitamos novos investimentos”, disse o prefeito Marcondes.

O prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley, junto com a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Ana Karla, e o vice-prefeito, Eliezer Paraíso, também foram recebidos pela deputada. “Estamos iniciando o mandato e é importante essa aproximação com a nossa deputada Sílvia Cristina”, completou ele.

Já o prefeito de São Felipe D’Oeste, o Ney da Paiol, ressaltou que a parlamentar tem sido parceria do município. “Ela já destinou recursos para a saúde, para a Apae do município, para melhorias no estádio e para obras de infraestrutura, entre outras ações”.

“Sempre estamos com as portas de nosso gabinete abertas, pois o nosso mandato é municipalista e à disposição de toda a sociedade. Queremos sempre atender aos municípios, dentro das nossas possibilidades, pois é onde estão as pessoas e as maiores demandas”, finalizou a deputada.