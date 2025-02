O deputado Cirone Deiró cumpriu agenda em Vilhena nesta semana, onde reafirmou sua parceria com o governador Coronel Marcos Rocha e destacou as principais ações do início de 2025.

Durante a visita, realizada a convite da vereadora Amanda Areval, o parlamentar entregou ao prefeito Delegado Flori notas de empenho no valor de R$ 800 mil. Os recursos serão destinados à compra de veículos para a educação e à execução de obras na Escola Municipal Bianca e Leonardo.

Para o prefeito Delegado Flori, a presença do deputado Cirone no município de Vilhena sempre representa a liberação de novos recursos. “Quando o deputado Cirone vem pra cá, já é para anunciar a liberação de recursos, como é o caso dessas duas notas de empenho, que serão destinadas à compra de veículos para a educação e a obras de melhorias na Escola Municipal Bianca e Leonardo,” destacou.

De acordo com a vereadora Amanda Areval, sua parceria de trabalho com o deputado Cirone Deiró, que tem estado ao lado do governador na defesa dos interesses dos municípios, trará muitos benefícios para Vilhena. “Estou bastante otimista e agradecida, pois já nesse início de mandato estamos fazendo entregas importantes para a educação municipal. Acreditamos muito no resultado dessa parceria entre o deputado Cirone e o governador Coronel Marcos Rocha para avançarmos em nosso mandato na Câmara de Vereadores,” afirmou.

“Iniciamos o ano de 2025 com muitas realizações: entregas importantes, visitas aos municípios, novas parcerias e, principalmente, ouvindo atentamente todos os segmentos da sociedade sobre suas necessidades e prioridades de investimento para melhorar a vida dos rondonienses,” declarou Cirone Deiró. O deputado ressaltou que, com o apoio do governador Marcos Rocha, já foram destinados mais de R$ 1,5 milhão para fortalecer a educação municipal em Vilhena. Entre as escolas beneficiadas estão a Vilma Vieira, Ensina-me a Viver, Martim Lutero, Felipe Rocha e outras.

Além da educação, a parceria entre Cirone Deiró e o governador também tem impactado positivamente o setor agrícola, com a entrega de implementos agrícolas aos produtores rurais. “Agradeço ao apoio do governador Coronel Marcos Rocha pelo seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e o bem-estar dos rondonienses,” destacou o deputado.

Durante a visita, Cirone Deiró e a vereadora Amanda Areval ouviram demandas de diversos segmentos da sociedade, incluindo agricultores, atletas, pessoas com deficiência, empreendedores e representantes de organizações comunitárias. O parlamentar reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando ao lado do governador Marcos Rocha para promover o desenvolvimento dos municípios e o bem-estar da população de Rondônia.

“Reafirmamos o nosso compromisso de trabalho com o governador Coronel Marcos Rocha, que tem sido um parceiro fundamental no desenvolvimento dos municípios e no bem-estar dos rondonienses,” concluiu Cirone Deiró.