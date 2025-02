A destinação de recursos através de emendas parlamentares destacadas pelo deputado Luizinho Goebel (Podemos) tem mudado a realidade de diversos municípios de Rondônia, especialmente no que diz respeito ao Cone Sul do Estado.

Com a liberação de R$ 1.270.833,33 através de emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel para aquisição de massa asfáltica, o município de Corumbiara realiza a recuperação através de tapa-buracos e recapeamento das suas principais ruas da cidade, mudando a realidade do município, garantindo melhor trafegabilidade e colaborando com a promoção da qualidade de vida dos seus moradores.

De acordo com o deputado Luizinho, o município é um dos principais municípios do Cone Sul do Estado, com grande relevância na questão do agronegócio. “Recebemos o pedido para a destinação dos recursos, destacamos uma emenda de mais de um milhão de reais para o orçamento do estado, o dinheiro foi creditado na conta da prefeitura, que fez o processo de contratação e hoje investe na recuperação da malha asfáltica urbana. É uma grande satisfação poder ajudar o município de Corumbiara através das ações do nosso mandato, retribuindo ao povo do município a confiança depositada no nosso trabalho na Assembleia Legislativa”, destacou o deputado.