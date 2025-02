Na madrugada desta quarta-feira, 12 de fevereiro, a Rádio Patrulha do centro de Vilhena patrulhava pela Avenida Capitão Castro quando, nas proximidades da Minas Ferro, avistou um estabelecimento comercial com a porta de blindex quebrada.

Ao se aproximar, os policiais verificaram que se tratava da loja “Lúcia Festas”.

Em contato com a vítima, ela informou que foram furtados três bolos do interior do estabelecimento: dois redondos, ainda com os aros de forma de alumínio, e um retangular.

A vítima relatou ainda que, por volta das 00h40, ouviu um forte barulho, mas, por ter sido furtada recentemente, não imaginou que estaria sendo alvo de um novo crime e não foi averiguar.

O arrombamento provavelmente foi causado pelo arremesso de pedras. A vítima mora no segundo andar do imóvel.

Um vizinho disponibilizou imagens de câmeras de segurança que mostram quatro jovens vestindo bermudas e camisetas. Eles pararam nas proximidades do local e, em seguida, foram flagrados correndo com objetos nas mãos.

Diante dos fatos, foram realizadas diligências para localizar os suspeitos, mas sem sucesso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.