O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta quarta-feira, 12, uma ordem de prisão emitida pelas Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) contra Maurão de Carvalho, ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO).

Maurão foi condenado a 11 anos e 7 meses de reclusão, além de 501 dias-multa, com início do cumprimento da pena em regime fechado, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

A condenação é resultado da Operação Dominó, que investigou um esquema de desvio de recursos públicos na ALERO entre 2004 e 2005.

O esquema, conhecido como “folha paralela”, envolvia a nomeação de servidores fantasmas que não exerciam funções na Assembleia. Maurão de Carvalho foi considerado culpado por desviar R$ 590.699,48, utilizando contas de empresas para ocultar os valores obtidos ilegalmente.

Segundo as investigações, o esquema era liderado pelo então presidente da ALERO e envolvia quase todos os 24 deputados estaduais da época, que, juntos, teriam desviado um total de R$ 11.371.646,83 entre junho de 2004 e junho de 2005.

A prisão de Maurão de Carvalho ocorre após a condenação ter transitado em julgado, sem possibilidade de recursos. O ex-parlamentar deverá iniciar imediatamente o cumprimento da pena em regime fechado, conforme decisão do TJRO.

A Operação Dominó já resultou na condenação de outros ex-parlamentares e servidores da ALERO, evidenciando a ampla rede de corrupção investigada na época.V