O ex- deputado federal Natan Donadon passa o comando do Agir36 para o grupo político do vice Governador Sérgio Gonçalves e na última sexta-feira (07) filiou-se ao União Brasil com apoio do presidente estadual, Junior Gonçalves e do vice- governador, Sérgio Gonçalves, fortalecendo a parceria política entre eles.

” Estou muito feliz com esse novo ciclo que se inicia na minha trajetória política ” , declarou Natan Donadon.

Segundo ele, a decisão visa consolidar o seu projeto político para o ano que vem.

O vice governador Sérgio Gonçalves foi o responsável por abonar a ficha de filiação de Natan Donadon ao União Brasil, demonstrando assim a força dessa aliança.

“Acredito que essa parceria com Sérgio Gonçalves é muito importante , porque fortalecerá a base política do grupo no Estado e em especial no Cone Sul” enfatizou Natan.

Para o ex- deputado, a movimentação política deve ser vista dentro de uma conjuntura maior, na qual o governador Marcos Rocha também tem seu papel. ” o governador faz parte desse contexto, afinal, ele também é peça fundamental nessa estrutura política que se desenha para o futuro de Rondônia “, comentou.

Com essa nova filiação e a aproximação com Sérgio Gonçalves, Natan Donadon acredita que sua base política está fortalecida para as próximas eleições.

Na foto, da esquerda para a direita: Natan Donadon,Sérgio Gonçalves ( vice governador de Rondônia), Omar Nascimento ( tesoureiro nacional do Agir), Mauro Roberto ( presidente do Agir Porto velho), Avenilson Trindade ( secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ( Sedec).