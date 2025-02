Na última terça-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, em ação conjunta com a Receita Federal, realizou a abordagem de um veículo de carga no km 699 da BR 364, no município de Porto Velho/RO.

Durante a fiscalização, foi constatada a presença de cinco caixas contendo 2.400 maços de essência para narguilé, sem a devida documentação fiscal.

A carga irregular foi descoberta após a conferência dos documentos. Diante da situação, a equipe da Receita Federal encaminhou o veículo e o condutor à Delegacia da Receita Federal para a adoção das medidas cabíveis.

A ação reforça o compromisso das instituições na intensificação da fiscalização, no combate ao contrabando e na garantia da regularidade do transporte de mercadorias no país.