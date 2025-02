A Polícia Civil divulgou as fotos de dois foragidos suspeitos de envolvimento no assassinato de Cleiton Dias Saquete, de 40 anos, ocorrido na noite deste domingo (09/02/2025), em frente a uma distribuidora de bebidas em Vilhena. A vítima foi atingida por pelo menos cinco disparos e morreu no local (leia mais AQUI e AQUI).

Segundo informações preliminares, Cleiton discutiu com dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta. A desavença teria começado devido a uma negociação envolvendo uma moto e um carro Volkswagen Gol com defeito mecânico.

Um dos suspeitos, identificado como Gabriel Pereira Batista, exigia a devolução da motocicleta, o que foi negado por Cleiton. A recusa resultou em uma discussão acalorada, que evoluiu para agressão física. Durante a briga, um dos indivíduos sacou uma arma e atirou contra Cleiton.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A polícia foi acionada e identificou os envolvidos como Gabriel Pereira Batista e seu pai, Silvano Pereira Batista. A mãe de Gabriel, Rosineide, confirmou que os dois foram à distribuidora para reaver a motocicleta e alegou que os disparos foram efetuados em suposta defesa contra Cleiton.

Diante da gravidade do caso e do histórico de violência, a Polícia Civil solicitou à Justiça a decretação das prisões temporárias de ambos os suspeitos, que foram prontamente concedidas. Apesar das diligências realizadas, Silvano Pereira Batista e Gabriel Pereira Batista permanecem foragidos.

A Polícia Civil intensificou as buscas e pede o apoio da população para localizá-los. Informações que possam auxiliar na captura podem ser fornecidas anonimamente pelos telefones (69) 3322-3001 ou 197, que também recebe mensagens via WhatsApp. As denúncias também podem ser feitas diretamente na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena ou pelos telefones da Polícia Militar, (69) 3322-3935.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Vilhena, reafirma seu compromisso com a sociedade em apurar e esclarecer crimes de homicídio, garantindo a segurança e a justiça. A colaboração da comunidade é fundamental para a localização e prisão dos suspeitos, contribuindo para a segurança da região.