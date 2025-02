O Secretário Municipal de Obras de Vilhena, Laércio Torres, desmentiu, em entrevista ao Extra de Rondônia, um vídeo com informações falsas que circula nas redes sociais sobre um suposto problema em uma ponte na área rural do município.

Segundo Torres, o conteúdo divulgado afirmava, sem fundamento, que um bueiro tubo Armco instalado na Linha 135, sobre o Rio Pires de Sá, teria sido levado pelas enxurradas.

“Recebemos esse vídeo através das nossas redes de captação de demandas, que incluem o WhatsApp (53 de Obras) e o telefone 3321-1265. Ao verificar a denúncia, mobilizamos rapidamente equipes que estavam em diferentes pontos do município, dando manutenção nas rotas escolares, para retornarem à cidade e levarem maquinários pesados ao local”, explicou o secretário.

Ao chegarem à ponte, no entanto, a equipe constatou que a estrutura permanecia intacta e em perfeitas condições, desmentindo o conteúdo do vídeo. “Foi uma notícia falsa de alguém mal-intencionado, com o objetivo de prejudicar a administração. Como se não bastasse o rigoroso inverno amazônico, que já dificulta a manutenção das estradas rurais e das vias urbanas, ainda temos que lidar com desinformação. Isso gera prejuízos e transtornos, pois mobilizamos máquinas de regiões distantes para atender a uma situação que, na verdade, não existia”, lamentou Torres.

O secretário ressaltou a importância de checar informações antes de compartilhá-las, evitando que notícias falsas causem pânico ou prejudiquem o andamento dos serviços públicos.

>>>Veja o vídeo que circula nas redes sociais