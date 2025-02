ESTILISTA LINDA VON RONDON Minha maravilhosa estilista LINDA VON RONDON que tem como lema em sua profissão, “Nosso compromisso com a realização de desejos se manifesta na criação de peças únicas e exclusivas”, há anos cria e confecciona meus trajes EXCLUSIVOS para o tradicional Troféu CACAU DE OURO, aliás, traje sempre muito aguardado e elogiado a cada edição. Na foto estamos na 21ª Edição do prestigiado evento do ano 2024, que homenageia empresas e profissionais liberais DESTAQUE DO ANO

GESTOR DE PÓS VENDAS DA PSV Sempre atencioso, PETERSON RODRIGO SOUZA DA CRUZ é o gestor de Pós Vendas da concessionária PSV CACOAL do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, empresa que desde sua origem evoluiu de uma simples oficina para se tornar uma das maiores redes de concessionárias do estado, com mais de 10 unidades distribuídas pelas cidades de Ariquemes, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto do Oeste e Porto Velho, com as renomadas marcas da FIAT, CITROËN, FORD, GWM e PEUGEOT consolidando sua presença no mercado e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de cada região onde estão instaladas

DIMARE CACOAL e CASA & DECORAÇÃO Registrei parte da equipe de projetistas e arquitetos da DIMARE CACOAL loja de móveis planejados, que tem seus diversos showrooms decorados pela tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto a arquiteta ALANA FREITAS, o projetista THIAGO VASCONCELOS, e os arquitetos KETLLYN SANTANA e DIEGO DEICKE

ENCONTRO EM FESTA Em janeiro último, durante prestigiada festa de aniversário do casal Juscelino e Ana Claúdia Takahashi Bianchini no badalado Cacoal Selva Park em Cacoal/RO, estou entre as queridas amigas empresária KELLY POLIZELLO e sua mãe a pecuarista ZEZÉ POLIZELLO da Fazenda Esperança e Fazenda Capivara

FAMÍLIA LINDA Em janeiro último, durante prestigiada festa de aniversário do casal Juscelino e Ana Claúdia Takahashi Bianchini no badalado Cacoal Selva Park em Cacoal/RO, estou entre o jovem casal FERNANDA FABIANO e SAMUEL HIKARI TAKAHASHI LOBATO filho da aniversariante. Samuel e Fernanda já são papais do lindo Zion de três aninhos

DANÇARINO RODOLFO GONÇALVES Em Cacoal, com seus mais de 20 ANOS de história como renomado dançarino e produtor de inúmeros e diversos eventos, RODOLFO GONÇALVES é a principal referência em dança de salão no estado de Rondônia. Suas aulas em turmas e particulares em sua CASA DE DANÇA RODOLFO GONÇALVES tem sempre agenda lotada, agora inclusive com aulas aos sábados. Seus diversos bailes dançantes durante todo o ano é casa lotada sempre