O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) apresentou, na última segunda-feira, 10, um requerimento para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e investigar o programa Cozinha Solidária do governo federal.

O objetivo é verificar possíveis fraudes e irregularidades no programa, vinculado ao Governo Federal, especialmente no que se refere a contratos celebrados com organizações não governamentais (ONGs) ligados a membros do Partido dos Trabalhadores (PT) e eventuais desvios de recursos públicos.

A CPI será composta por 27 deputados titulares e 27 suplentes, com um prazo de até 120 dias para a conclusão das investigações. De acordo com o deputado, 57 parlamentares já assinaram o requerimento. Para que a comissão seja oficialmente instalada, são necessárias 171 assinaturas, conforme os requisitos regimentais.

Investigação

O pedido de CPI foi apresentado depois da reportagem do jornal O Globo apontar indícios concretos de que os contratos celebrados com ONGs para fornecimento de refeições não foram executados conforme previsto, gerando suspeitas de desvios de recursos públicos, superfaturamento e favorecimento político na destinação de verbas federais.

Coronel Chrisóstomo (PL-RO) defende o programa Cozinha Solidária, mas destacou que é preciso fiscalizar e garantir a transparência na aplicação de recursos públicos, especialmente aqueles destinados a programas sociais que devem atender diretamente a população mais vulnerável.

“É preciso investigar essas ONGs que atuam de fachada e fazem farra com o dinheiro público. Cadê as quentinhas invisíveis que não chegaram a quem mais precisa? Para onde foram os R$ 5 milhões enviados às ONGs licitadas pelo governo federal? Não podemos permitir que brinquem com o recurso que pertence ao povo”, afirmou.

“Muita coincidência as ONGs vencedoras da licitação pertencerem a ex-assessores de parlamentares do PT, que estão sob suspeita de fraudes. Temos motivos suficientes para desconfiar do governo petista que tem um vasto histórico corrupto”, completou o deputado.

O programa Cozinha Solidária foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2024, com o objetivo de fornecer refeições gratuitas para populações em situação de vulnerabilidade social. Para tanto, o governo celebrou contratos milionários com diversas ONGs, às quais ficou atribuída a responsabilidade pela compra de insumos, preparo das refeições e distribuição dos alimentos.

Coronel Chrisóstomo (PL-RO) busca apoio ao lado de deputados da oposição como Paulo Bilynskyi (PL-SP), que também protestou na última terça-feira, 11, contra as denúncias de irregularidades no programa Cozinha Solidária. A oposição corre para reunir o número de suficientes de assinaturas para iniciar a investigação do programa.