Corumbiara celebra nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, seus 33 anos de emancipação político-administrativa.

A programação inclui um dos momentos mais aguardados pela população: a distribuição do tradicional bolo gigante, que neste ano terá 33 metros de comprimento e aproximadamente uma tonelada.

A comemoração acontece às 17h30, no salão da Paróquia do município, onde a comunidade poderá participar do corte e degustação do bolo. A tradição de oferecer um metro de bolo para cada ano de emancipação já se consolidou como parte das festividades na cidade.

Dezenas de funcionários e voluntários se empenharam desde o fim de semana para garantir que tudo estivesse pronto a tempo da celebração. O evento é uma oportunidade para reunir moradores, fortalecer laços comunitários e celebrar o crescimento do município ao longo das últimas três décadas.